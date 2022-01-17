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    Galatasaray taraftarından ofsayt tepkisi

    Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada attığı 2. gol, sosyal medyada gündem yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 09:03
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    Galatasaray taraftarından ofsayt tepkisi

    Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu.

    Ev sahibi Hatayspor, 62. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Kamara ile skora 2-2'lik eşitliği getiren golü attı.

    OFSAYT TEPKİSİ

    Bu golün ardından sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tepki gösterdi.

    VAR sisteminde bulunan hakem Hakan Ceylan, golle ilgili hakem Erkan Özdamar'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

    Galatasaray taraftarından ofsayt tepkisi #1

    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır


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