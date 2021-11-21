- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi
Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi
Uzun zaman sonra dolu tribünler önünde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar Squid Game temalı bir koreografi hazırladı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 19:05
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar damga vurdu.
SQUID GAME'Lİ KOREOGRAFİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, dünyaca ünlü dizi Squid Game temalı bir koreografi yaptı.
Koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanıldı.