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    Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

    Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

    Uzun zaman sonra dolu tribünler önünde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar Squid Game temalı bir koreografi hazırladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 19:05
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    Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar damga vurdu.

    SQUID GAME'Lİ KOREOGRAFİ

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, dünyaca ünlü dizi Squid Game temalı bir koreografi yaptı.

    Koreografide, önce "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" yazısı yer alırken sonrasında "Oyuncu 1907 elendi" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray taraftarından Squid Game li koreografi #1

    Galatasaray taraftarından Squid Game li koreografi #2Galatasaray taraftarından Squid Game li koreografi #3

    Galatasaray taraftarından Squid Game li koreografi #4

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