Galatasaray taraftarından tepki! Tarık Çetin, Dzeko'nun golünü bilerek yedi Fenerbahçe'nin Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçın ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyada ev sahibi ekibin kalecisi Tarık Çetin'in Edin Dzeko'nun golünü bilerek yediğini öne sürdü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Yağış nedeniyle ağır bir zeminde oynanan maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Serdar Dursun (48'), Dzeko (65') ve İrfan Can Kahveci (90+3') attı.

Rizespor'un tek golünü ise Minchev (27') kaydetti.

Dzeko'nun vuruşu Tarık'ın dizinden sekti

Bu müsabakada ise Edin Dzeko'nun bulduğu gol sosyal medyada çok konuşuldu.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dzeko sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Tarık Çetin'in dizinden seken top uzak köşeden ağlarla buluştu.

Galatasaray taraftarından tepki var

Kaleci Tarık Çetin'in yediği bu gole ise Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, geçmişte Fenerbahçe'nin U19 ve U21 takımlarında forma giyen 27 yaşındaki file bekçisinin golü bilerek yediğini savundu.

Gökhan Akkan'ın maç öncesi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'de şans bulan Tarık Çetin, bu sezon 6 resmi maçta kalesini korudu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)