Galatasaray taraftarından Henry Onyekuru çılgınlığı Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru’nun Victor Osimhen’ın transferi konusundaki çabaları, Galatasaray taraftarını mest etti. Taraftarlar deneyimli ismin yeniden transfer edilmesi için büyük çaba sarf ediyor.

Haber Merkezi

Galatasaray bu hafta müthiş bir yıldızı renklerine kattı.

Piyasa değeri 100 milyon euro olan Victor Osimhen'i kiralayan sarı-kırmızılılarda eksik bölge olan sol kanat için de çalışmalar sürüyor.

Yeni transfer Osimhen, Galatasaray’a geldikten sonra yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı Henry Onyekuru ile konuştuğunu ve onun sözlerinin de bu transferde etkili olduğunu söylemişti.

71 MAÇTA 22 GOL 12 ASİST

Daha önce 3 farklı dönemde kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Nijeryalı futbolcu için taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Yönetim, bir kanat transferi yapmak istiyor ve bir süredir Filip Kostic ve Jhon Arias için çalışıyor.

Sarı-kırmızılı futbolseverler ise Galatasaray’da 71 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergileyen ve Osimhen’in transferinde etkili olan Henry Onyekuru’nun geri getirilmesini istiyor.

Deneyimli futbolcu şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya’da forma giyiyor.

Onyekuru’nun takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

EYÜPSPOR İSTİYOR

Süper Lig ekiplerinden, Arda Turan’ın çalıştırdığı Eyüpspor’un da yıldız futbolcuya ilgisi var.

Galatasaray yönetiminin, taraftarın bu talebine karşılık Henry Onyekuru için bir girişimde bulunup bulunmayacağı şimdilik belirsiz.

Öte yandan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Aslan’a geri dönüp Osimhen ile birlikte oynamayı fazlasıyla istiyor.