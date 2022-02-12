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    Galatasaray taraftarından yönetime protesto

    Galatasaray taraftarından yönetime protesto

    Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 21:11
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 21:20
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    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Kayserispor ile karşılaştı.

    Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

    "FORMAYI ÇIKARIN ÖYLE OYNAYIN"

    Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.

    Galatasaray taraftarından yönetime protesto #1

    Galatasaray taraftarından yönetime protesto #2


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