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Galatasaray taraftarından yönetime protesto
Galatasaray-Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.
- İHA
- 12.02.2022 - 21:11
- Güncelleme : 12.02.2022 - 21:20
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı. Müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
"FORMAYI ÇIKARIN ÖYLE OYNAYIN"
Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.