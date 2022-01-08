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Galatasaray taraftarından yönetime tepki
Sarı-kırmızılı taraftarlar Giresunspor maçında Fatih Terim ve yönetim aleyhinde tezahürat yaptı.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 21:02
- Güncelleme : 08.01.2022 - 21:41
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
“YÖNETİM İSTİFA”
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 85. dakikada teknik direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca, takım neden oynamıyor?" şeklinde tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları aynı zamanda yönetime, "Yönetim uyuma, takımına sahip çık" ve "Yönetim istifa", futbolculara ise "Formayı çıkarın, s.... gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
TRABZONSPOR'LA PUAN FARKI 22
Galatasaray aldığı mağlubiyetle zirve yarışından bir hayli uzaklaştı.
Sarı-kırmızılılar'ın Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 22'ye yükseldi.