Galatasaray taraftarları Torrent'i ıslıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş derbisinde protesto edildi.

Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

TORRENT ISLIKLANDI

Karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden önce futbolcular anons edildi. Bu sırada futbolcuların adını büyük bir coşkuyla söyleyen taraftarlar, son olarak teknik direktör Torrent'in adı anons edildiğinde ıslıkladı.



