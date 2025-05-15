Galatasaray taraftarları yönetimden Osimhen'i istedi: Niyeryalı golcünün tepkisi gündem oldu

Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı 19. kez müzesine götürdü.
Victor Osimhen, attığı 2 golle maça damgayı vurdu.
FİNALE DE DAMGA VURDU: KUPAYI GETİRDİ
Osimhen, 35. golüne ulaşarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 34 gollü Mario Jardel'i geçti.
Galatasaray tribünleri, "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor!" tezahüratında bulundu.
GÜLEREK KARŞILIK VERDİ
Taraftarın yoğun ilgisi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nijeryalı yıldız, bu tezahüratları gülerek karşıladı.
Ardından kulübeden çıkarak tribünleri selamladı ve alkışlarla karşılık verdi.
İşte o an...
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