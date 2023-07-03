Galatasaray tarihi sponsorluk anlaşmasının detaylarını açıkladı Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluklarıyla ilgili mali açıklamaları KAP'a yaptı.

Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı.

Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195.000.000,00 TL + KDV gelir elde edileceğini açıkladı.

Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL (3 Temmuz 2023 euro kuruyla, 14.38 milyon euro) gelir elde edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.



2023-2024 Stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000-TL +KDV'nin % 36'sı, 77.420.000-TL+KDV Galatasaray Spor Kulübüne, %64'ü 136.180.000-TL+KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır.

KAP'a yapılan göğüs sponsorluk açıklaması