Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 200'e çıktı Galatasaray'da Brezilyalı Carlos Vinicius ve Fildişi Sahilli Serge Aurier'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e yükseldi.

AA

Son şampiyon sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi yaparken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde bonuslar hariç Fransız sağ bek Sacha Boey'u 30 milyon euroya Bayern Münih'e, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu'yu ise 5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis'e sattı.

Sarı-kırmızılı takım bu oyuncuların yerine cüzi kiralama bedelleriyle Fulham'dan Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Nottingham Forest'tan ise Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Yabancı sayısı 200'e çıktı

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Vinicius ve Aurier'in kiralanmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e çıktı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Carlos Vinicius, Galatasaray tarihindeki 24. Brezilyalı futbolcu oldu.

Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Fildişi Sahilli futbolcu sayısı 6

Serge Aurier, Galatasaray'ın 6. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

Daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue ve Didier Drogba gibi unutulmaz futbolcuların formayı terlettiği Galatasaray, bu sezon ikinci Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sezon başında Wilfried Zaha'yı alan sarı-kırmızılılar, ara transferde de 31 yaşındaki sağ bek, Aurier'i renklerine bağladı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)