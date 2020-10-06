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- Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı
Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı
Kasımpaşa mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray'da Etebo ve Taylan'ın da MR sonuçları belli oldu. İki futbolcunun da tedavilerine hemen başlandığı ifade edildi.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 13:43
Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da, iki isim birden sakatlandı.
ETEBO VE TAYLAN AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılılar, Twitter'dan yapılan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı'nın sakatlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."