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    Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı

    Kasımpaşa mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray'da Etebo ve Taylan'ın da MR sonuçları belli oldu. İki futbolcunun da tedavilerine hemen başlandığı ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 13:43
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    Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı

    Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da, iki isim birden sakatlandı.

    ETEBO VE TAYLAN AÇIKLAMASI

    Sarı-kırmızılılar, Twitter'dan yapılan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı'nın sakatlandığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Galatasaray: Taylan ve Etebo nun tedavilerine başlandı #1

    Galatasaray: Taylan ve Etebo nun tedavilerine başlandı #2

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