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Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı

Galatasaray: Taylan ve Etebo'nun tedavilerine başlandı

Kasımpaşa mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray'da Etebo ve Taylan'ın da MR sonuçları belli oldu. İki futbolcunun da tedavilerine hemen başlandığı ifade edildi.