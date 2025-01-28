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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100'de ekranlara gelen Ersin Düzen ile Saha Dışı programına özel açıklamalarda bulundu.

Transfer için yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Her transfer döneminde bu tip gelgitler oluyor. Geçen sene de bu zamanlarda umutsuzluk hakimdi ama son 2 yılın şampiyonu biz olduk. Şu an 6 puan farkla öndeyiz. En iyi futbolu uzak ara biz oynuyoruz. Dolayısıyla paniğe gerek yok. İstediğimiz oyuncularla görüşme halindeyiz. Transfer bitmeden kimse enseyi karartmasın" ifadelerini kullandı.

"FİNALDE İPİ BİZ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Son olarak taraftara seslenen Okan Buruk, şu sözlerle cümlelerini noktaladı: