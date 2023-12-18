Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 'yılın en iyi antrenörü' seçildi.

Okan Buruk, aldığı ödül sonrası açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da iddialıyız"

50 yaşındaki teknik adam, "Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Amacımız kadromuzu güçlendirebilmek"

Transfer konusuna da değinen başarılı çalıştırıcı şunları söyledi:

Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz, 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek.



Fatih Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok.



İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalde bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal.