Galatasaray teknik heyetine katılan Moritz Volz kimdir? Moritz Volz aslen nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray teknik heyetine dahil olan Moritz Volz'un hayatı merak edildi. Son gelişmelere göre takım, RB Leipzig'de Julian Nagelsmann'ın yardımcısı olarak çalışan Moriz Volz ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı takım Galatasaray, oldukça uzun bir süredir Volz'u kadroya katmak için çalışmalarına devam ediyordu. Son olarak Volz'un Galatasaray'ın teknik heyetine dahil olduğu öğrenildi. Volz, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmiş olacak ve antrenmanlara çıkmaya başlayacak. Peki Moritz Volz kimdir?

Moritz Volz kimdir?

21 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen Moritz Volz, 39 yaşındadır. Alman antrenör Volz, 2019-2021'de RB Leipzig'te antrenörlük görevinde bulunmuştur. Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen Volz, daha öncesinde ise 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini sürdürmüştür.

Sarı kırmızılı ekibin yönetimi, şu an Volz konusunda çok umutlu bir bakış açısına sahip. Volz'un potansiyeliyle ilgili olumlu referanslar alan sarı kırmızılı yöneticiler, gereken tüm anlaşmaları tamamlamış oldu. Sarı kırmızılı takım, Florya'yı gittikçe daha da güçlendirme hedefinde ilerliyor. Volz'un da ekibe dahil olması ile Okan Buruk'un heyetini güçlendirme operasyonunun ilk adımı atılmış olacak. Alman antrenör, Okan Buruk'un yeni yardımcısı olmuş olacak.

Ayrıca Galatasaray'ın altyapı için Alman hocalarla görüştüğü ve kısa süre içerisinde somut adımlar atmayı planladığı, istediği bu isimleri de İstanbul'a getirmeyi hedeflediği biliniyor.