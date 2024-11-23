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Galatasaray, TFF'ye erteleme başvurusu yaptı

Galatasaray, TFF'ye erteleme başvurusu yaptı Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü oynanacak Eyüpspor maçının pazartesi günü yapılması adına TFF'ye başvuru yaptı.