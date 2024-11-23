Galatasaray, TFF'ye erteleme başvurusu yaptı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde ise ev sahibi sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü oynanacak mücadelenin pazartesi günü yapılması adına TFF'ye başvuru yaptı.
28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, Eyüpspor mücadelesinin pazar günü yerine pazartesi günü oynanması talebini TFF'ye iletti.
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