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    Galatasaray tişörtü giyen genç futbolcu kovuldu

    Galatasaray tişörtü giyen genç futbolcu kovuldu

    Eskişehirspor'un altyapı oyuncusu Egehan Has, Galatasaray tişörtüyle idman yaptığı videoları sosyal medya hesabından paylaştığı için kulüpten kovuldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:16
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    Sosyal medya, bir genç oyuncunun daha başını yaktı...

    Eskişehirspor altyapı oyuncularından Egehan Has'ın paylaşımı olay yarattı.

    Antrenman yaptığı sırada üzerinde Galatasaray tişörtü bulunması Eskişehirspor yönetimini rahatsız etti.

    Galatasaray tişörtü giyen genç futbolcu kovuldu #1

    KULÜPTEN GÖNDERİLDİ

    Egehan Has'ın bu paylaşımı sonrası Eskişehirspor yönetimi, oyuncunuyu kulüpten gönderdi.

    Eskişehir ekibi açıklamasında, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın, özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray tişörtü giyen genç futbolcu kovuldu #2

    TARAFTARLAR "GALATASARAY'A ALIN" DİYOR

    Galatasaray tişörtü giydiği için takımdan gönderilen Egehan Has için kampanya başlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, genç oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor.

    Oyuncuya sahip çıkılması için transfer edilip genç takımla antrenman yapmasını isteyen Galatasaraylılar, yönetime mesaj yağdırıyor.


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