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İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

TAKTİK ÜZERİNDE DURULDU

Basına kapalı olan bölümde ise Tottenham karşılaşmasının taktiği üzerinde durulduğu belirtildi.

JAKOBS, İLK BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenmanda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra bireysel çalışma yaptı.