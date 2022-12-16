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    Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray beşinci hazırlık maçında Fransız takımı Toulouse ile mücadele edecek. İşte karşılaşmanın detayları..
    • 16.12.2022 - 09:46
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    Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar şimdiye kadar oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı.

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

    Son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşan sarı kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

    Galatasaray 5. hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını öğrenmek istiyor. İşte Galatasaray - Toulouse maçının detayları..

    Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray - Toulouse maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray - Toulouse maçı 16 Aralık Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Galatasaray - Toulouse maçı Spor SMART kanalından canlı yayınlanacak.


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