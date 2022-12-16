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    Galatasaray, Toulouse'u iki golle geçti

    Galatasaray, Toulouse'u iki golle geçti

    Galatasaray, Dünya Kupası için verilen aradaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.
    • 16.12.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 19:07
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    Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray son hazırlık maçında Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi.

    İlk yarı eşitlikle sonuçlandı

    41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in ortasına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u 1-0 öne geçirdi.

    45+4. dakikada Galatasaray, Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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    Mertens galibiyet golünü attı

    60. dakikada ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens harika bir golle skoru 2-1'e getirdi.

    Kalan dakikalarda başka olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

    Galatasaray ilk kez kazandı

    Dünya Kupası arasında 5. hazırlık maçını oynayan Galatasaray ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Lazio'ya 2-1 yenilmiş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

    Galatasaray, Toulouse u iki golle geçti #2

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    Galatasaray, Toulouse u iki golle geçti #4


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