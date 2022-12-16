Galatasaray, Toulouse'u iki golle geçti

Galatasaray, Toulouse'u iki golle geçti

Galatasaray, Dünya Kupası için verilen aradaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray son hazırlık maçında Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı eşitlikle sonuçlandı

41. dakikada serbest vuruşta Van den Boomen'in ortasına arka direkte ayak koyan Nicolaisen, Toulouse'u 1-0 öne geçirdi.

45+4. dakikada Galatasaray, Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mertens galibiyet golünü attı

60. dakikada ceza sahasına yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens harika bir golle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka olmadı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray ilk kez kazandı

Dünya Kupası arasında 5. hazırlık maçını oynayan Galatasaray ilk kez kazandı. Sarı kırmızılılar, Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3, Lazio'ya 2-1 yenilmiş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalmıştı.