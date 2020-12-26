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Galatasaray, Trabzon'da rahat kazandı
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 20:54
- Güncelleme : 26.12.2020 - 21:05
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan attı.
ALANYA KAZANAMAZSA LİDER
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 29'a yükseltti ve liderlik koltuğuna yerleşti. Alanyaspor yarın oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanması halinde ise maç fazlasıyla tekrar lider olacak. Trabzonspor'un ise 6 maçlık namağlup serisi sona erdi ve 20 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Galatasaray, bir sonraki lig maçında 2 Ocak 2021 saat 19.00'da Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Trabzonspor ise 3 Ocak 2021 saat 16.00'da Karagümrük'e konuk olacak.