Galatasaray 1-0 Trabzonspor - CANLI SKOR

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23’ Gol… Galatasaray 1-0 Trabzonspor (Icardi)
15' Trabzonspor önde kazandığı topta etkili geldi Trezeguet'in ceza sahasında vurduğu şutu Abdülkerim kayarak müdahale etti ve top kornere gitti.
7' Hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet çok iyi hareketlendi içeri çevirdiği topa Umut Bozok dokunamadı. Bordo-mavililer etkili geldi.
5' Sağ kanattan etkili gelen Galatasaray'da Mertens'in çevirdiği topa Angelino ceza sahası dışından vurdu ama top kendi arkadaşına çarpıp dışarı çıktı.
3' Barış alper'in sağ kanattan gönderdiği pas Boey için hızlı oldu top dışarı çıktı
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başladı. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut