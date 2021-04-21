Euro
9.7878
0.19%
Dolar
8.1194
0.15%
Altın
466.25
0.52%
Borsa
1.365
0%
Bitcoin
450.556
1.14%
EXEN Coin
26.10
0.03%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk  mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 19:00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yönteceği dev maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir