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- Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 20:52
- Güncelleme : 21.01.2022 - 21:10
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. .
Düşme hattına gerileyen ve dün Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'in gitmesi çözüm olmadı.
Yıllar sonra ilk defa bu kadar kötü giden Galatasaray, yeniden çıkış yapmanın planlarını yapıyor.
Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında iki defa takıldı ve Giresun'la 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışına riske sokmak istemeyen Trabzonspor, bu maçı mutlak kazanmak istiyor.
Derbiyi kaçırmak istemeyen ve sonucu merakla bekleyenler, "Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray – Trabzonspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Galatasaray – Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.