Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. .

Düşme hattına gerileyen ve dün Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim'in gitmesi çözüm olmadı.

Yıllar sonra ilk defa bu kadar kötü giden Galatasaray, yeniden çıkış yapmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında iki defa takıldı ve Giresun'la 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışına riske sokmak istemeyen Trabzonspor, bu maçı mutlak kazanmak istiyor.

Derbiyi kaçırmak istemeyen ve sonucu merakla bekleyenler, "Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Trabzonspor maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Trabzonspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

GALATASARAY – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Trabzonspor maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.