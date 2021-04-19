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    Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi

    Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 16:19
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    Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    DERBİ METE KALKAVAN'IN

    Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

    Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi #1

    20 NİSAN SALI

    16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

    16.00 Karagümrük - Göztepe: T.Kaan Numanoğlu

    16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

    21 NİSAN ÇARŞAMBA

    16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

    16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık

    19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

    22 NİSAN PERŞEMBE

    16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa

    19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu

    Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi #2

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