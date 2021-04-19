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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi
2020-2021 Sezonu Süper Lig 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 19.04.2021 - 15:51
- Güncelleme : 19.04.2021 - 16:19
Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
DERBİ METE KALKAVAN'IN
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynayacağı maçta ise Fırat Aydınus düdük çalacak.
20 NİSAN SALI
16.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Karagümrük - Göztepe: T.Kaan Numanoğlu
16.00 Rizespor - Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 NİSAN ÇARŞAMBA
16.00 Ankaragücü - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Erzurumspor - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 NİSAN PERŞEMBE
16.00 Alanyaspor - Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa - Başakşehir: Y. Kemal Uğurlu