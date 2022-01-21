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- Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan
Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 14:08
- Güncelleme : 21.01.2022 - 14:27
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Trabzonspor 51 puanla birinci sırada yer alırken, Galatasaray 27 puanla 13. sıraya kadar geriledi.
Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in ardından gelen Domenec Torrent ile de kötü gidişat devam ediyor. İspanyol hocanın takımın başında çıktığı iki karşılaşma da mağlubiyetle sonuçlandı.
Trabzonspor da iki haftadır galibiyete hasret. Bordo-mavililer, Sivasspor ve Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.
HAKEM BELLİ OLDU
Dev derbi öncesi maçın hakemi de belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek.