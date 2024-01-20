Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını noktaladı Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, yaptığı son antrenmanla maçın hazırlıklarını bitirdi.

AA

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Taktik çalışmayla antrenman sona erdi

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, maç için bugün Trabzon'a gidecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)