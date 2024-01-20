Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını noktaladı

AA
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Taktik çalışmayla antrenman sona erdi
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı, maç için bugün Trabzon'a gidecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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