Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

SAKAT OLAN İSİMLERİN SON DURUMU

Sakatlığı sona eren Davinson Sanchez ve Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Barış Alper Yılmaz bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılı üç oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.