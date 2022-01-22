Galatasaray - Trabzonspor maçının taktikleri

Süper Lig'de kritik bir maça imza atılacak. Kötü günler geçiren Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşılaşıyor. İki teknik adamın derbi planı belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

Domenec Torrent yönetiminde iki maçından da mağlup ayrılan ve kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılılar bu şanssızlığı bordo-mavililere karşı kırmak istiyor.

Savunmadaki tüm zaafları videolarda gösteren İspanyol hoca, Trabzonspor'un hücum organizasyonları üzerinde de çalışmalar yaptı.

Maçta kontrataklarla bordo-mavilileri yıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ve Morutan gibi isimlerden yararlanmayı düşünüyor.

TRABZONSPOR HÜCUM HATTINA GÜVENİYOR

Ligdeki son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzonspor , yarın derbide Galatasaray ’ı devirip şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul’da en çok takımın hücum gücüne güveniyor.

Testi negatif çıktıktan sonra idmanlara başlayan Nwakaeme, sol kanattaki yerine dönecek. Visca da karşılaşmaya sağ tarafta başlayacak.

Müthiş ikili, ilk kez birlikte oynayacak. İleri uçta Cornelius, arkasında ise Bakasetas görev yapacak.

"KONSANTRASYON KAYBI İSTEMİYORUM"

Abdullah hoca, Galatasaray’ın defansif zaaflarını göz önünde bulundururken, etkili hücum hattıyla erken bir gol bulup, rakibin direncini tamamen kırmak istiyor. İşin defansif tarafında ise orta saha ile beklere büyük görev düşüyor.

Galatasaray’ın hızlı hücumlarla etkili olduğunu takımına anlatan Avcı, “Konsantrasyon kaybı istemiyorum. Gerektiğinde sabırlı oynayacağız.” dedi.