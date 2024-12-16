Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu
İHA

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, bugün Trabzonspor'u konuk edecek.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Söz konusu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

VAR HAKEMİ ONUR ÖZÜTOPRAK

Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor