Haberler



Futbol



Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.