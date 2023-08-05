Galatasaray, tribünden rekor para kazanıyor Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tribünler tıklım tıklım doluyor. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon tribünden edeceği gelir dudak uçuklattı.

Şampiyonlukla tamamlanan geçtiğimiz sezondan bu yana müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi, yeni sezonun açılışının yapıldığı Zalgiris maçında da tıklım tıklım doluydu.

41 bin 505 kişinin takip ettiği mücadelede sadece bilet satışından 20 milyon TL ciroya ulaşan sarı-kırmızılılar, sezonun tamamından ise kasaya dev bir gelir girmesini bekliyor.

Öngörülen gelir 1 milyar TL

Zalgiris'i eleyerek Avrupa kupalarında grup aşamasına kalmayı garantileyen (En kötü Konferans Ligi gruplarında devam edecek) Aslan, iç sahada üç kulvarda minimum 25 maç oynayacak ve yönetimin hesaplamasına göre 2023-2024 sezonunda öngörülen tribün geliri 1 milyar TL.

Aslantepe para basacak

Sportif başarıyı saha dışında paraya çevirmeyi başaran Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, stat isim hakkı ve forma reklamları ile rekor sponsorluk anlaşmaları imzaladı. 40 binin üzerinde kombine satışı gerçekleşti ve 400 milyon TL sıcak para geldi. Deplasman tribünü ve sponsorlara ayrılan koltuklar dışında her maç 4 bin bilet satışa sunulacak ve kapalı gişe olmayı sürdürecek Aslantepe, para basmaya devam edecek.

4 loca daha açılacak

Ali Sami Yen içindeki boş alanları değerlendiren ve 4 ekstra locayı daha hizmete açmaya hazırlanan yönetim, maç günü GS Store mağazalarındaki satışlarla birlikte 1 milyar TL'nin de üzerine çıkmayı hedefliyor.