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    Galatasaray, tribüne seyirci almak istiyor

    Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlayacak Galatasaray tribüne seyirci almak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 12:29
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    Galatasaray, tribüne seyirci almak istiyor

    Süper Lig'in 42. haftasında oynanacak maçlarla şampiyon belli olacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istmeyen Galatasaray seyirci desteği de almak istiyor.

    Beşiktaş kaç farklı kazanırsa, 3 gol fazlasını atması gereken Sarı-Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nı şölen yerine çevirme planları yapıyor.

    "TARAFTAR GELSİN, CEZASI NEYSE ÖDEYELİM"

    Camiadan Başkan Mustafa Cengiz'e, "Cezası neyse ödeyelim, stada taraftar gelsin" baskısı var.

    Kriz ve kaos dolu günlere rağmen, geriden gelip şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yaklaşan Galatasaray 'da, tam kapanma ilan edildi! Sezon boyunca İstanbul'da hiç kamp yapmayan takım, bugünkü antrenman sonrası tesislerde kampa girecek.

    Galatasaray, tribüne seyirci almak istiyor #1

    YÖNETİM TÜM TRANSFER ALACAKLARINI YATIRDI

    Takımın tecrübeli oyuncuları, şampiyonluk deneyimlerini gençlere aktararak onları Yeni Malatya maçına motive etmeye çalışıyor.

    Yönetim de Florya'daki havayı en üst seviyeye çekebilmek için, tüm transfer alacaklarını hesaplara yatırdı.

    Galatasaray, tribüne seyirci almak istiyor #2

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