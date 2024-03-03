Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray dev maçta Beşiktaş deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar 2. dakikada Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Beşiktaş'ta Omar Colley 90. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 75'e çıkardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.
"Ali Koç gelsin, sizi kurtarsın"
Yenilenen Dolmabahçe'de ilk kez kazanan Galatasaray'da taraftarlar maç sonunda ilginç bir tezahürata imza attı.
Deplasman tribününde yer alan sarı-kırmızılı tezahüratlar galibiyet coşkusunu yaşarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş'ı hedef aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, derbinin son anlarında Beşiktaş'a yönelik olarak "Ali Koç gelsin, sizi kurtarsın" şeklinde tezahürat yaptı.
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