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Galatasaray tribünleri: "Ali Koç kurtarsın sizi"

Galatasaray tribünleri: "Ali Koç kurtarsın sizi" Galatasaray tribünleri, takımlarının 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinin son dakikalarında "Ali Koç gelsin, sizi kurtarsın" şeklinde tezahürat yaptı.