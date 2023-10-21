Galatasaray tribünlerinde Filistin bayrağı açıldı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Stadın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Taraftarlardan Filistin'e bayraklı destek
israil'in Gazze'de sivillere yönelik katliamları, spor dünyasında da protestolarla tepki çekiyor.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar, İsrail'in Gazze'de yaşattığı katliamlara karşı Filistin'e destek için tribünlerde Filistin bayrağı açtı.
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