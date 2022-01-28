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- Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi
Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi
Milli arada 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, rakibine 6-2 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 14:58
- Güncelleme : 28.01.2022 - 15:54
Lige verilen arada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.
EZEH HAT-TRICK YAPTI
Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Tuzlaspor'un yeni transferi Okwuchukwu Ezeh, 20 ve 28. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Tuzlaspor'un 2-1 önde kapatmasını sağladı.
Ezeh, 50'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı.
SON DAKİKALARDA 6. GOL GELDİ
Ömer Bayram, 66. dakikada farkı 2'ye indiren golü buldu.
Tuzlaspor, 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golleriyle maçı 6-2'lik skorla kazandı.
Galatasaray, ara sonrası ilk maçını Alanyaspor ile deplasmanda yapacak.