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    Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi

    Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi

    Milli arada 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, rakibine 6-2 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 15:54
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    Lige verilen arada Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

    EZEH HAT-TRICK YAPTI

    Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

    Tuzlaspor'un yeni transferi Okwuchukwu Ezeh, 20 ve 28. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Tuzlaspor'un 2-1 önde kapatmasını sağladı.

    Ezeh, 50'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı.

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    SON DAKİKALARDA 6. GOL GELDİ

    Ömer Bayram, 66. dakikada farkı 2'ye indiren golü buldu.

    Tuzlaspor, 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golleriyle maçı 6-2'lik skorla kazandı.

    Galatasaray, ara sonrası ilk maçını Alanyaspor ile deplasmanda yapacak.

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