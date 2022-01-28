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Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi

Galatasaray, Tuzlaspor'a 6 golle yenildi

Milli arada 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray, rakibine 6-2 mağlup oldu.