Galatasaray, U19 takımını 6-2 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı. A Takım, karşılaşmayı 6-2 kazandı.

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün Galatasaray U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

DIAGNE VE ARDA TURAN GOL ATTI

Galatasaray A Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki maçı 6-2 kazanırken golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan Galatasaray adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamlamış oldu.

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

EYÜPSPOR MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın Eyüpspor ile bugün oynayacağı maç rakip takımda koronavirüs çıkması sonucunda iptal edilmişti.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi Pozitif çıkmıştır. Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde 24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.