Galatasaray, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti

Haber Merkezi

Süper Lig'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e davet gönderdi.

"YAŞANANLARA ŞAHİTLİK EDİN"

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray'ın davet mektubunda, "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın bu başvurusu üzerine, Aleksander Ceferin'in nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.