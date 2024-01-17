Galatasaray, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Ümraniyespor'u ağırlayacak
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda yarın saat 21.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış