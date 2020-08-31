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    Galatasaray, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılıların gollerini Falcao ve Ömer Bayram kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 17:45
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    Galatasaray, Ümraniyespor'u mağlup etti

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılar, rakibini 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR

    Galatasaray 3 Eylül'de Gaziantep, 5 Eylül'de ise Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Galatasaray, Ümraniyespor u mağlup etti #1

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