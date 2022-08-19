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    Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

    Galatasaray, Ümraniyespor'u tek golle mağlup etti

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
    • 19.08.2022 - 22:59
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 23:14
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    Süper Ligi'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.

    İki takım da rakip kalede tehlikeli pozsiyonlar üretse de beklenen gol gelmedi.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı iki takım da devre arasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #1

    Gomis son dakikalarda attı

    İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha tempolu ilerledi. Galatasaray, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    50. dakikada Kerem'in ortasında Seferovic kale ağzından şutunu çekti, top direkten döndü. Dönen topta bir kez daha şutunu çeken Seferovic topu dışarı vurdu.

    86. dakikada sahneye çıkan Bafetimbi Gomis topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray 3 puanı tek golle aldı.

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #2

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #3

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #4

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #5

    Galatasaray, Ümraniyespor u tek golle mağlup etti #6


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