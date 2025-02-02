Galatasaray, Ünye Kadın Spor Kulübü'ne 8 attı!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
GALATASARAY, 8 GOLLE KAZANDI
Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Maria Catalina Usme Pineda, 48. dakikada Hapsatou Malado Diallo, 49. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 67. dakikada Emine Ecem Esen, 80. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 84. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 87 dakikada Arzu Karabulut, 90+3. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga attı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmadaki tek gol sevincini 12. dakikada Nehir Zeytünlü'nün kullandığı penaltı attışı sonrası yaşadı.
Karşılaşmayı Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Osman Karayiğit, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli de izledi.
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