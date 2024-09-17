Galatasaray ve Adana Demirspor'a suç duyurusu! Sebep yasa dışı bahis... Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ve Adana Demirspor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GALATASARAY VE ADANA DEMİR'İN SEBEPLERİ FARKLI

Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu belirtildi.

Spor Toto, bahis oynatılan yasa dışı web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

14 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 14 milyon dolarlık bir sponsor anlaşması duyurmuş ve söz konusu şirketin yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilmişti.

"İNSAN TORUNUNUN SURATINA NASIL BAKAR?"

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar da geçtiğimiz günlerde, yasadışı bahis siteleriyle ilişkilendirildiği iddia edilen haber sitesi hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e serzenişte bulunmuştu.

Dursun Özbek, insan torununun suratına bakınca utanır. Galatasaray kulübüne yakışıyor mu? Böyle hokkabaz işleri kanuna uydurarak yapmak. Tamam kanuni iş yapıyorsun ama arkadan dolanıyorsun kuralları delmek için. Yasadışı bahis sitesinin arkasına .news ekleyip buradan 14milyon dolar almak. Bunu git otelinde yap ama Galatasaray'da yapman komik ve utanç verici. Site 2 ay önce kurulmuş, 1 tane çalışanı yok. Yaşın olmuş 70, utanman gerekiyor!