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Galatasaray ve Başakşehir, Fırat Aydınus'a çiçek verdi

Galatasaray ve Başakşehir, Fırat Aydınus'a çiçek verdi

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Başakşehir sahaya çıktı. Karşı karşıya gelen iki takımın yöneticileri Fırat Aydınus'un hakemliğe geri dönüşünü tebrik etti.