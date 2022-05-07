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- Galatasaray ve Başakşehir, Fırat Aydınus'a çiçek verdi
Galatasaray ve Başakşehir, Fırat Aydınus'a çiçek verdi
Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Başakşehir sahaya çıktı. Karşı karşıya gelen iki takımın yöneticileri Fırat Aydınus'un hakemliğe geri dönüşünü tebrik etti.
- 07.05.2022 - 20:00
- Güncelleme : 07.05.2022 - 21:21
Süper Lig'de 36. hafta maçları Galatasaray - Başakşehir müsabakasıyla devam etti.
Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takım mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Fırat Aydınus'a çiçek
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Başakşehir kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ maçtan önce hakem Fırat Aydınus'a çiçek verdi.
85 gün sonra düdük çaldı
Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat'taki Altay-Rizespor müsabakasını yöneten Aydınus, 85 gün sonra bir maçta düdük çaldı.
MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuştu.