Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

İHA
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.
Ayrıca, Beşiktaş, Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Başkan Korkmaz, sevk edildi
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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