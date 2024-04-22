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Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.