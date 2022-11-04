Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatlık durumu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı takımda eksik bulunmazken, siyah-beyazlılarda yıldız isim Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide 5 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.

Galatasaray, beşinci sırada

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş, dördüncü basamakta

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Galatasaray'da eksik yok

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımın ligin 11. haftasında Alanyaspor ile oynadığı müsabakada doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı, yarın takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de derbinin kadrosunda bulunabilecek.

Beşiktaş'ta tek eksik Ghezzal

Beşiktaş'ta ise derbi öncesinde tek önemli eksik bulunuyor. Takımın yıldız ismi Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Weghorst, kolunun üstüne düştü

Siyah-beyazlılarda önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.