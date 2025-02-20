Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya gönderildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yeni sevkler...
TFF'nin açıklamasında Galatasaray'ın internet sitesi aracılığıyla paylaştığı açıklamada yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği belirtildi.
FEDERASYON ELEŞTİRİLMİŞTİ
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.
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