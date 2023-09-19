Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Süper Lig'in 5. haftası sonrası aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu beş takım, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle; Fenerbahçe'nin de Antalyaspor maçındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. Kayserispor, Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Gaziantep FK da aynı müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle sevkine karar verildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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