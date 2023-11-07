Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa Türkiye'de oynansın istiyor! TFF ile görüşülecek Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanması için birleşti. Son karar için TFF'nin kapısı çalınacak.

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının, Cumhuriyet'in 100. yılında Suudi Arabistan yerine Türkiye'de oynanması için ilk adımı atan sarı-lacivertli divan üyeleri, pazar günü gerçekleşen divan kurulu toplantısında Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasına yönelik gelen önergeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray Divan Kurulu da pazartesi günkü toplantıda işi resmiyete döktü ve yönetim kurulundan, bu konuda girişimde bulunmasını istedi.

TFF ile görüşülecek

İki kulüp başkan ve yönetimlerinin, divan kurullarının talepleri doğrultusunda, bu konuda TFF ile görüşmesi bekleniyor. 29 Aralık Cuma günü Riyad'da oynanacağı açıklanan maçın iptali durumunda herhangi bir tazminatın ödenip ödenmeyeceği ise bilinmiyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, her iki kulübün de Suudi Arabistan'a onay verdiğini açıklamıştı.