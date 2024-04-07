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TFF Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’dakarşı karşıya geldi.
U19 takımıyla maça çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin, maçın 1. dakikasında bulduğu golün ardından sahadan çekildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, konvoy oluşturdu
Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.
Karşılaşmanın ardından kentin muhtelif yerlerinde bir araya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, konvoy oluşturdu.
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