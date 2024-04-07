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Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçı sonrası konvoy oluşturdu

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Süper Kupa maçı sonrası konvoy oluşturdu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesi sebebiyle maç tatil edildi. Maç sonrası iki takımın taraftarları konvoy oluşturarak bir araya geldi.