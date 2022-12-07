Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Adamo Nagalo çekişmesi

Fenerbahçe’nin listesinde yer alan Nordsjaelland’ın genç stoperi Adamo Nagalo için Galatasaray da devreye girdi.

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Burkina Faso'lu stoper Adamo Nagalo için Galatasaray da devreye girdi.

20 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran sarı-kırmızılıların, transferin şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi.

Ezeli rakipler şimdi de Nagalo için karşı karşıya geldi

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Nordsjaelland'ın genç stoperi Nagalo'yu transfer etmek için oldukça istekli olduğu görülürken, iki takım ilerleyen yıllarda kasasını da doldurmayı hedefliyor.

İki kulüp, genç stoperi daha sonra yüksek bonservis bedeliyle elinden çıkarmanın planlarını da yapıyor.

Bu sezon 16 maçta oynadı

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Nagalo, 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Nagalo, kulüp kariyerinde ise 63 maçta görev aldı. Toplamda 4 bim 614 dakika sahada kaldı.

Piyasa değeri 1 milyon euro olan Burkina Fasolu yıldız oyuncu için Avrupa'nın önemli scoutları da devrede.