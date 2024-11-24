Galatasaray ve Fenerbahçe'nin averajları eşitlendi

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Bodrum FK'de Ege Bilsel, maçın 45. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

AVERAJLAR AYNI

Bu müsabakaların ardından ise ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Okan Buruk yönetiminde 13 hafta sonunda 34 puan toplayan lider Galatasaray ile 29 puanla ikinci sırada yer alan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe aynı averaja sahip.

Ezeli rakipler, geride kalan haftalar sonrasında 33 kez gol sevinci yaşarken, kalelerinde 11 gol gördü.

Böylelikle hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin genel averajı 22 olarak kayıtlara geçti.